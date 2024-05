Lacon il nuovo gioco del nuovo allenatore Thiago Motta dovrà investire particolarmente nei terzini. Infatti è già alla ricerca di rinforzi sul mercato. Stando a quanto riferisce oggi Tuttosport il maggiore indiziato a lasciare la Vecchia Signora è il terzino milanese MattiaUno dei sostituti però potrebbe essere già in casa, Thiago Motta infatti vorrebbe visionare Tommasodopo l'ottima stagione disputata con la maglia del Pisa. Per questo sarà attenzionato in maniera speciale, non va esclusa la possibilità di un ritorno alla base.