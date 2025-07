Tuttosport - Il retroscena su David: la mossa dell'attaccante che ha fatto risparmiare 15 milioni alla Juventus

AFP via Getty Images

, diventerà ufficialmente un nuovo giocatore dellaLa tabella di marcia è stata ormai definita: David arriverà attorno alle ore 10 in Italia, a Malpensa, e poi si sposterà verso Torino: prima una breve tappa alla Continassa, poi spostamento al Jmedical per le firme e, infine, di nuovo al quartier generale a tinte zebrate per le visite e la firma. Tutto secondo copione, insomma.La Juve, dunque, è pronta a capitalizzare il primo grande colpo della sua estate. Un affare a parametro zero, visto che David era svincolato dopo la scadenza del suo contratto col Lille, ma che i costi collaterali hanno reso l'operazione tutt'altro che semplice. Anzi. Tra bonus alla firma e commissioni per gli agenti, lo sviluppo della trattativa è stato molto complicato. A sbloccare la situazione, però, ci ha pensato lo stesso David, la cui mossa si è rivelata decisiva ai fini della buona riuscita del trasferimento.

Il retroscena sulle commissioni

Come riferisce Tuttosport, a rendere concreto il passaggio di David alla Juventus è stata una mossa dello stesso attaccante, a cui la Juve ha chiesto un aiuto diretto per abbattere le pretese di chi gli stava intorno: roba da 25 milioni di euro totali tra bonus alla firma e commissioni.Le alte richieste dell’entourage hanno più volte e seriamente messo a rischio l’operazione, attirando a più riprese esclusivamente le sirene meno gradite alla punta: le prime dall’Arabia, l’ultima dalla Turchia, con il Fenerbahce di Mourinho. Ma David non ha mai aperto la porta.Dopo aver trovato un accordo con il centravanti (da 6 milioni più 2 di bonus), Comolli ha lavorato per strappare l'intesa a 360 gradi: la cifra per le commissioni supererà di poco i 10 milioni e all’interno è compresa un’annualità anticipata al canadese - sotto forma di bonus alla firma - oltre a premi e commissioni per chi ha lavorato all’operazione.