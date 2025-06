Tuttosport - David apre alla Juventus: intesa sull'ingaggio, ma serve uno sconto su bonus e commissioni

La. Sì, la pista si sta effettivamente scaldando. Il club bianconero ora è pronto a fare passi sempre più concreti in direzione del bomber canadese che dal 1° luglio sarà un free agent dopo la scadenza del suo contratto con il Lille. Se dopo l'addio di Cristiano Giuntoli, il quale aveva allacciato per primo i contatti con l'entourage del centravanti, la traccia di mercato sembrava destinata a scemare, l'approdo di Damien Comolli all'ombra della Mole, ha decisamente riaperto il fronte.David è tornato in cima alla lista di gradimento della Juventus per quanto concerne il reparto avanzato. Oltre alla conferma di Randal Kolo Muani, per la quale il club sta lavorando alacremente con il PSG, in casa bianconera la priorità è quella di aprire le porte della Continassa ad un nuovo riferimento avanzato.

Intesa sull'ingaggio

Serve uno sconto su bonus e commissioni

E tutti gli indizi, ora, spingono verso Jonathan David, con il classe 2000 che, secondo quanto riferito da Tuttosport, sembra ormai deciso ad aprire con sicurezza alla destinazione a tinte bianconere. Da qui al traguardo finale, però, di strada da coprire ce n'è ancora parecchio.L'apertura di David alla Juventus si poggia su basi molto solide. L'attaccante che lascerà il Lille il prossimo 30 giugno ha infatti raggiunto un'intesa di massima sull'ingaggio che lo legherà alla Juventus. La Vecchia Signora è infatti disposta ad avvicinarsi alle richieste del ragazzo spingendosi anche fino a quota 7 milioni netti a stagione, bonus compresi.Il vero nodo della questione, nonché al momento l'unico ostacolo che separa David dalla Juventus è il capitolo relativo ai costi aggiuntivi dell'operazione. Tra bonus alla firma e commissioni agli agenti, l'entourage di David punta ad incassare qualcosa come 30 milioni di euro, ovvero una cifra ritenuta troppo alta dalla Juventus.E dunque diplomazie al lavoro, per cercare di limare tale esborso. Con una trattativa tra tutte le parti in causa si potrebbe scendere a quota 20, ma nelle idee della Juve la volontà sarebbe quella di spendere ancora meno per un giocatore che dal 1° luglio sarà ufficialmente senza squadra. La partita, quindi, si gioca qui. La concorrenza di Napoli e Fenerbahce al momento sembra più defilata, con la Juve che sembra essere ora il club in pole per strappare il sì di David. Ma di lavoro da fare, come detto, ce n'è ancora molto.