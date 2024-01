Da Thiago Motta a Conte, le opzioni per il futuro

Allegri-Juve, possibile separazione a giugno

Il cambio di guida in casa Roma, con l'esonero di Josée l'arrivo, per soli sei mesi, di Daniele De Rossi, è la prima delle tante rivoluzioni in panchina che ci saranno a partire da giugno. Il Napoli aveva "anticipato" i giallorossi con l'addio di Rudi Garcia ma De Laurentiis continua la ricerca per il prossimo anno e non ha mollato Antonio Conte. Anche Stefano Pioli è in bilico con il Milan per il prossimo anno ma non ci sono certezze neanche per la Juve e l'Inter.Conte è già libero mentrelo sarà a fine stagione, quando scadrà il contratto con il Bologna. I due tecnici sono tra i più chiacchierati. Per l'ex allenatore della Juve, oltre al Napoli, ora c'è anche la Roma, con i Friedkin che non si farebbero spaventare dalle richieste economiche. Su Thiago Motta invece, sono uscite notizie riguardanti la Juve ma secondo Tuttosport, l'italiano è tra i candidati per sostituire Pioli al Milan, oltre ad essere sempre in orbita Psg, dove è cresciuto come allenatore.Poche certezze per le big di Serie A quindi; neanche per Inter e Juve si possono avere sicurezze su chi allenerà nella prossima stagione. Simone Inzaghi infatti, se perdesse il campionato, tornerebbe in discussione mentre Massimiliano Allegri, che a fine stagione avrà un solo anno di contratto con la Juve, potrebbe valutare cosa fare in futuro. In questo caso, il tecnico sembra "padrone" del proprio destino e fino ad ora ha dribblato le domande sul futuro.