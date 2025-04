Tuttosport - Da De Cuyper a Nuno Tavares: le idee della Juventus per la fascia sinistra

Tra le priorità del mercato estivo dellapotrebbe esserci quella di portare a Torino un nuovo esterno destinato a rinforzare le corsie laterali. Una possibilità che potrebbe trasformarsi in necessità qualora dovesse concretizzarsi, tra pochi mesi, la cessione di, corteggiatissimo dai club di Premier League, su tutti Manchester City e Liverpool, pronti a scatenarsi in estate nella corsa al classe 2000Per questo motivo, i bianconeri sarebbero pronti ad imbastire una nuova operazione in entrata per puntellare le corsie esterne andando ad impreziosire il proprio scacchiere. Se, a conti fatti, dovesse concretizzarsi la cessione di Cambiaso, sarà dunque necessario

De Cuyper prende quota





Secondo quanto riportato daTuttosport, Maxim De Cuyper del Brugge è un'idea molto concreta nella testa di Cristiano Giuntoli. L'estrno offensivo belga, che la Juve ha già affrontato nell'ultima edizione della Champions League, è uno dei prospetti più interessanti della formazione fiamminga e sulle sue tracce si sarebbe posto anche il Milan, che da tempo valuta e osserva la progressione del giocatore.





L'alternativa Nuno Tavares

Quello del classe 2000 non è però l'unico nome nella lista di Giuntoli. Sempre secondo quanto riporta il quotidiano, l'alternativa si chiama Nuno Tavares. Il brasiliano verrà interamente riscattato dalla Lazio, ma l'esterno biancoceleste potrebbe finire nuovamente sul mercato per una cifra piuttosto alla portata per le casse bianconere. Nonostate diverse problematiche di natura fisica, Tavares è stato sin qui protagonista di una stagione di alto livello con la maglia della formazione capitolina.