Tuttosport - Conte vuole vincere e poi tornare alla Juventus: per la dirigenza è l'uomo giusto

Vincere e poi tornare in quella che a conti fatti è, è stata e sarà sempre la sua casa sportiva e non solo.ha le idee piuttosto chiare. Obiettivo numero uno: vincere lo Scudetto con il Napoli. Poi sarà tempo di pianificare il futuro. Un futuro che, secondo quanto riportato da Tuttosport, il tecnico leccese vuole colorare di bianconero. E dello stesso avviso sarebbe anche una nutrita parte della dirigenza zebrata.Proprio così. L'intenzione dellaè quella di separarsi da Igor Tudor dopo il Mondiale per Club, anche in caso di raggiungimento del quarto posto Champions, per riportare a Torino, undici anni dopo, l'allenatore che avviò lo straordinario ciclo dei nove Scudetti consecutivi, vincendo i primi tre.



Conte vuole lasciare Napoli

Per la Juve è l'uomo giusto

De Laurentiis si cautela

Nella testa del tecnico leccese c'è solo e soltanto l'obiettivo Scudetto da centrare venerdì sera con il Napoli, quando al Maradona arriverà il Cagliari. Con tre punti gli azzurri sarebbero campioni d'Italia e Conte potrebbe così fregiarsi del quinto Scudetto vinto da allenatore, con tre club differenti. Dopo l'eventuale festa, sarà il momento di voltare pagina.Proprio così, perché Conte considera concluso il suo tempo a Napoli e vuole andarsene a modo suo, ovvero da vincente. Il rapporto con De Laurentiis è conflittuale, specialmente per quanto riguarda la gestione del mercato di gennaio, in primis sulla cessione, per nulla tamponata, di un elemento cardine come Khvicha Kvaratskhelia. Ci sono poi profonde divergenze sulla visione a lungo raggio di un progetto tecnico che, contratti alla mano, ha una durata valida fino al 30 giugno 2027, ma che nei pensieri di Conte è già ai titoli di coda.In casa Juve, come detto, di dubbi non ce ne sono più. Dopo le stagioni tribolate con Sarri, Pirlo e il triennio balbettante di Allegri, seguito dal clamoroso flop di Thiago Motta, la Juventus vuole ritrovare certezze e status. Per questo motivo grande parte dalla dirigenza è convinta che l'uomo giusto per architettare la rinascita sia proprio Antonio Conte e il massimo delle energie verrà profuso per provare a riportare a Torino l'allenatore leccese.Dal canto suo, Aurelio De Laurentiis non cade di certo dalle nuvole ed è conscio e consapevole di come il matrimonio con Conte sia già alle ultime battute. A differenza di quanto accaduto con Luciano Spalletti, però, ADL non si farà cogliere impreparato. Dimenticatevi casting e ballottaggi, perché il massimo dirigente azzurro ha già individuato il nome giusto per rimpiazzare l'allenatore salentino: Massimiliano Allegri.I contatti con il tecnico livornese, infatti, sono già stati avviati da tempo e approfonditi ulteriormente nel corso di un incontro concretizzatosi agli Internazionali di tennis che si sono svolti a Roma.