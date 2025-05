Tuttosport - Conte alla Juventus, strada tracciata: Mancini resta un profilo gradito, Pioli e Gasperini...

Nuovo allenatore Juventus, da Tudor a Conte e Mancini: le ultime

Una panchina, quella prestigiosissima dellama per quanti? Prima di risolvere il rebus su chi sarà il prossimo allenatore bianconero, è necessario capire quanti siano veramente i candidati in corsa e che possono legittimamente sperare di essere scelti dalla Juve, che nonostante le difficoltà recenti, rimane un club difficile da rifiutare, anzi, che molti desiderano.Ovviamente, non si può non considerare, almeno in parte,che quel posto l'ha occupato a fine marzo e se lo terrà con ogni probabilità fino alla fine del Mondiale per Club. Ma il croato, che si giocherà tutte le chance possibili che avrà a disposizione, sa che la Champions potrebbe non bastare per essere confermato e che il suo futuro dipenderà anche da quali altre strade potrà intraprendere la Juventus. Ecco,

riferisce Tuttosport. Si parla molto anche del nome di Pintus per i bianconeri, che con il tecnico leccese ha già lavorato. In generale, i tasselli del puzzle sul futuro di Conte sulla panchina bianconera, aggiunge il quotidiano, si incastrano molto bene e la tesserina mancante è rappresentata da quello scudetto che semplificherebbe ancor di più il divorzio da Aurelio De Laurentiis,La strada sembra tracciata, ma, scrive TS, attenzione a non trascurare la pista alternativa che porta ala cui candidatura per il dopo Motta era fortissima e che resta un profilo molto gradito da una parte della dirigenza bianconera. E poi, "da seguire anche i movimenti dimentre vengono segnalate in deciso ribasso le quote di". Insomma, ora ancora per un po' c'è Tudor, poi il candidato principale è Conte, ma Mancini e Pioli rappresentano soluzioni da non scartare. Saranno settimane molto intense alla Continassa.