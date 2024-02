Juventus, Allegri vara il tridente?

. Titola così Tuttosport in riferimento all'attacco bianconero che con l'è risultato decisamente sterile, con un Kenanpoco nel vivo del gioco e non sempre coinvolto al meglio dai compagni, più in difficoltà nel ragionare contro la pressione nerazzurra rispetto alle precedenti occasioni.E proprio il turco classe 2005 sarà nel prossimo futuro - magari già nella stagione in corso - uno dei pilastri del "nuovo", che secondo il quotidiano diventerà necessariamente una consuetudine per Massimiliano, almeno se resteranno tutti i giocatori attuali.Nell'attesa, non appena tornerà nella forma migliore sarà di nuovo Federicola prima opzione accanto a Dusan, ma per Yildiz ci sarà comunque spazio. E i compagni dovranno quindi imparare a servirlo (e a lui a muoversi bene per agevolarli). Intanto, via social lui promette già riscossa: "La sconfitta fa sempre male, ma non ci fermerà. Ci sono ancora molte battaglie. Questa maglia richiede costanza e impegno. È il nostro spirito di squadra che non ci farà mollare".