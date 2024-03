Il futuro di Federico Cherubini: l'ipotesi Parma

Federicosta per tornare al lavoro dopo essere stato sospeso nell'ambito del caso sulle plusvalenze che ha coinvolto lanella stagione precedente. Il dirigente, tra i più vicini a Massimiliano Allegri, vede però un'opportunità sul suo cammino.Sedici mesi di inattività professionale, durante i quali non ha potuto gestire giocatori, accedere agli spogliatoi o al campo prima delle partite, né svolgere ruoli rappresentativi nella Lega o nella FIGC.Ma tra un paio di mesi, dalla prossima stagione estiva, potrà tornare pienamente operativo. E c'è un club di Serie B che sembra interessato a lui.In questo periodo si stanno verificando dei cambiamenti a livello dirigenziale in vista della prossima stagione. Dal Parma, si intensifica la voce che indicacome favorito per il ruolo di direttore generale del club gialloblù, destinato alla promozione in Serie A. Tra meno di due mesi, il dirigente bianconero avrà terminato la sua sospensione.Attualmente, il Parma ha come direttore generale il belga Vaeyens, arrivato lo scorso maggio dal Brugge. Dopo solo una stagione alla guida del club emiliano, potrebbe esserci un nuovo cambio nella posizione di direttore generale.Infatti, lo scorso ottobre, il capo dell'area scouting ha deciso di trasferirsi in Spagna al Granada per lavorare su un progetto interessante. Ne scrive Tuttosport.