Juve, con il Frosinone più spazio ad Alcaraz?

Per inquadrarlo bene manca ancora del "materiale", ma la sensazione è che possa rendersi utile (resta poi da capire come esattamente). Carlos, pur senza rubare troppo l'occhio, è stato una piccola nota lieta nel match di ieri della, in cui sono risultati pochi gli aspetti salvabili fino in fondo. Quantomeno, tanto per cominciare, non gli è mancata la voglia di fare, di combattere per quanto possibile e di mettersi in mostra; positivo, poi, il suo contributo alla manovra bianconera, che ha contribuito a rendere più vivace nella mezz'ora piena che Massimilianogli ha concesso contro il. Ecco, mezz'ora. Troppo poco, come accennato, per giudicarlo in maniera completa, ma comunque una buona base di partenza per sperare di vederlo in campo più spesso, magari finalmente da titolare."L'ex Southampton - scrive Tuttosport, che definisce il giovane argentino "l'unico, tiepido, raggio di sole in una giornata caratterizzata da un coacervo di nubi nere" per la Juve - ha lasciato intuire qualità che potrebbero rivelarsi decisamente utili alla squadra da qui al termine della stagione, qualità anche peculiari rispetto agli attuali compagni di reparto (in primis l'intensità e la propensione a verticalizzare, ndr.).". Del resto ogni gara, d'ora in avanti, sarà buona per lui per provare a convincere Cristianodi aver posto le basi per un acquisto azzeccato, che richiederebbe un investimento non da poco: in questo senso già il prossimo turno, contro il, potrebbe essere uno svincolo importante per Charly, prima che il calendario della Juve inizi a presentare salite più impervie...