Juve, nuovo modulo con Alcaraz?

Come scrive Tuttosport, per le sue caratteristiche Carlospuò suggerire un'altra variante alche Massimilianopotrebbe convincersi a utilizzare a breve, varando una volta per tutte iloffensivo: un 4-2-3-1 che lo veda davanti a Manuel Locatelli e Adrien Rabiot alle spalle di Dusan Vlahovic, con Federico Chiesa o Kenan Yildiz e Weston McKennie o Filip Kostic o Andrea Cambiaso ai suoi fianchi.In entrambi i casi, chiaramente, ladovrebbe gestire nuove distanze e nuovi tempi, una difficoltà in più in un momento non facile ma che allo stesso tempo potrebbe offrire uno stimolo per una maggiore concentrazione. E un discorso analogo potrebbe essere fatto con il, modulo che non si è visto nemmeno in uno spezzone nonostante consentirebbe di utilizzare il tridente mantenendo i tre difensori.