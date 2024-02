Carlosè stato convocato per Inter-Juve, match in programma questa sera alle 20:45. Il centrocampista argentino, arrivato dal Southampton solamente pochi giorni fa, si è allenato con la squadra solamente ieri. Basta però per portarlo a Milano, ovviamente in panchina. Non è però da escludere che Massimiliano Allegri decida di lanciarlo in campo per almeno uno spezzone di gara. Alcaraz, scrive Tuttosport, è in perfetta forma e Allegri nel finale potrebbe ritenere utile scoprirne le qualità. Potrebbe essere lui la carta a sorpresa da usare come jolly.