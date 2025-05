Tuttosport - Cardoso per la Juventus, sostituisce Douglas Luiz

Getty

C'è Cardoso per la Juventus

Il centrocampo, più ancora dell’attacco, sarà il reparto al centro del rinnovamento. E la prima certezza in uscita riguarda. Il brasiliano, arrivato con grandi aspettative dopo gli anni brillanti in, non è mai riuscito a esprimere a Torino quel potenziale che lo aveva reso una delle mezzali più apprezzate del campionato inglese. Una delusione silenziosa, ma costante, che porterà con ogni probabilità alla fine anticipata della sua avventura in bianconero.Non mancano, però, i club interessati a rilanciarlo: in Premier League, ilè pronto a farsi avanti con decisione, fiutando l’affare. La Juventus, dal canto suo, si prepara a reinvestire e ha già stilato una lista di alternative.Tra i nomi sotto osservazione spicca quello di Jonny, centrocampista statunitense del Betis Siviglia. Classe 2001, Cardoso ha mostrato qualità notevoli nella recente semifinale di Conference League contro la Fiorentina, colpendo anche una traversa. Il suo profilo convince per completezza: grande fisicità, buon senso della posizione e un’affidabilità tattica che lo rendono adatto a più sistemi di gioco. In questa stagione ha collezionato 42 presenze con 4 gol, confermandosi una pedina importante nello scacchiere andaluso. La valutazione? Intorno ai 20 milioni, cifra in linea con quanto speso un anno fa per Thuram.Accanto a lui, si valutano altri profili con esperienze europee e ingaggi sostenibili: obiettivo chiaro è garantire qualità e continuità, indipendentemente dal destino europeo del club.