Mauro Icardi ha svelato le proprie carte con un atto d'accusa nei confronti dell'Inter. L'attaccante argentino chiede il reintegro immediato nella rosa nerazzurra oppure la cessione sul mercato, anche se ha rifiutato qualsiasi club proposto a eccezione della Juventus, cui Beppe Marotta sarebbe restio a cederlo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i bianconeri sono alla finestra per Maurito, ma hanno nel contempo deciso di non cedere Paulo Dybala e di conseguenza l'affare in entrata potrebbe complicarsi.