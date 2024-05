Quanti spettatori ha avuto la Juventus in stagione?



Le difficoltà incontrate nell'ultimo anno e mezzo hanno contribuito a rinsaldare il legame tra lae i suoi tifosi, come spesso accade.Il settore ospiti dello, che si prevede sarà affollato questa sera, insieme all'eventotenutosi nella, rappresentano una luce dopo le tempeste delle inchieste giudiziarie e delle difficoltà in campo.I numeri della stagione parlano chiaro, con il 95% dei posti occupati, un dato celebrato recentemente dall'amministratore delegato. Nonostante le difficoltà sul campo, il sostegno dei tifosi non è mai mancato, e la società risponde lanciando la campagna abbonamenti per la prossima stagione con aumenti contenuti, se presenti, entro il 10% del costo attuale.In occasione dello, i presidenti dei club di tutto il mondo si riuniranno per discutere di vari temi. La presenza di rappresentanti da tutto il mondo dimostra l'importanza e l'entusiasmo dei tifosi bianconeri a livello globale.Nonostante le tensioni con le istituzioni calcistiche e gli obiettivi ridimensionati sul campo, la fan base dellaresta solida. Anche le divisioni tra i tifosi, come quellie quelli, non hanno impedito il sostegno alla squadra durante le partite.Questa stabilità, unita alla politica dei prezzi degli abbonamenti, potrebbe portare a una crescita dei fedeli, dopo una flessione registrata la scorsa estate. Lasi prepara a fare la propria parte, annunciando la campagna abbonamenti per la prossima stagione senza applicare significativi aumenti di prezzo, una pratica che ha caratterizzato molti stadi italiani negli ultimi anni.