Futuro Cambiaso, c'è il Real Madrid e la Premier

Andrea Cambiaso è la sorpresa numero uno della Juventus in questa stagione. Ormai è un fedelissimo di Massimiliano Allegri, che lo schiera dal primo minuto da novembre. Titolare fisso, a sinistra o a destra, quando c'è bisogno anche in mezzo al campo o addirittura da esterno offensivo.I sostenitori bianconeri non vogliono sentir ragione, nemmeno dietro alla prospettiva di un sostanzioso incasso per i bilanci societari, di cedere alle lusinghe di chi ha messo l’esterno nel mirino. Come scrive Tuttosport, ha iniziato a seguirlo da vicino il Real Madrid, hanno preso informazioni su di lui alcune realtà di Premier League. La Juventus però ha intenzione di tenerselo stretto.