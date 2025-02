Tuttosport - Cosa c'è dietro le parole dell'agente di Cambiaso? La ricostruzione

Getty Images



Andrea Cambiaso, la verità sulle parole dell'agente

agente di Andrea, nella giornata di ieri ha rilasciato a Radio Kiss Kiss Napoli delle dichiarazioni che hanno fatto discutere. "(...)La Juventus spiegherà quello che è successo, vi dico che è tutto vero ciò che è uscito sui giornali in relazione alla trattativa. (...)" nel dettaglio sono le parole che più sono circolate tra i tifosi bianconeri e che hanno suscitato dubbi ed interrogativi.L'edizione odierna di Tuttosport in realtà svela che la volontà dell'agente del classe 2000 non era quella di sollevare una polemica contro la Vecchia Signora, al contrario. La volontà era quella di spegnere le polemiche che stanno investendo il suo assistito mettendo in dubbio la veridicità del suo infortunio alla caviglia. Nessuna polemica quindi, anzi, al contrario, la volontà di spegnerle.





