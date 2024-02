La, appena conclusa la sessione invernale di calciomercato, sta già lavorando per la sessione estiva. Stando a quanto riferisce oggi Tuttosport, il ds Cristiano Giuntoli avrebbe sei nomi sulla lista dei desideri. Si tratterebbe di Koopmeiners e Felipe Anderson in cima alla lista delle preferenze. Altri profili che molto piacciono a Madama per la difesa sono Calafiori e Mazraoui. Non solo però, oltre a loro piacciono anche Samardzic e Gudmundsson. Qualcuno di loro potrebbe approdare ad allenarsi tra le mura del JTC della Continassa ed a giocare con la maglia bianconera della Juventus nella prossima stagione.