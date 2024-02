Presto per parlare del mercato estivo, nell'insieme, tuttavia, sembra esserci un'eccezione da annotare, come riporta Tuttosport:. Infatti, il talentuoso brasiliano dellanon solo suscita interesse a livello tecnico, ma rappresenta anche un'opportunità economica, vista la frattura tra l'entourage e il presidente Lotito nei colloqui per il rinnovo del contratto, in scadenza tra cinque mesi.L'attaccante esperto, in scadenza, attrae l'attenzione di, ma anche di altri. Da qui l'urgenza di accelerare i tempi, senza attendere la risoluzione delle complesse trattative. Secondo quanto emerso recentemente, i colloqui con la sorella-manager Juliana Gomes si sono intensificati, con un nuovo incontro previsto per limare i dettagli e accelerare le trattative. Un'offerta superiore aiofferti dalla Lazio per il rinnovo è sul tavolo, avvicinandosi aiichiesti, nell'intento di fissare un primo pilastro per la squadra futura.