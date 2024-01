Si parla molto del futuro di Dusan Vlahovic, soprattutto dopo la notizia dall'Inghilterra secondo cui l'Arsenal potrebbe presentare un'offerta già a gennaio. Nel caso in cui dovessero entrare così tante risorse finanziarie (non meno di 60 milioni), la Juventus avrebbe la forza economica per tornare a bussare alla porta dello Shakhtar Donetsk per Georgiy Sudakov: è ciò che spera il trequartista ucraino, attirato dalla possibilità di trasferirsi a Torino. Sudakov è un pallino di Cristiano Giuntoli, che continua a tenere monitorata la situazione del giocatore. Lo riferisce Tuttosport.