Una storia spiacevole quella accaduta lo scorso 7 gennaio allo stadio Arechi di Salerno quando si è disputata la gara tra. Come ormai consuetudine i tifosi della Vecchia Signora si sono mossi in massa verso l'impianto occupando l'intero settore ospiti e parte dei distinti. Comportamento certamente non gradito dai tifosi di casa. Infatti, la Digos ha identificato un gruppo composto da quattro tifosi, come riferisce Tuttosport, che già durante la gara andavano ad intimidire i tifosi della Juventus. Con cinture e colli di bottiglia. Tre di questi sarebbero minorenni. Al termine della gara colpivano anche un minivan occupato da supporter bianconeri. Per i quattro è stato inflitto il provvedimento di tre anni lontani da ogni impianto sportivo, inoltre non potranno sostare nelle aree adiacenti allo stadio Arechi da tre ore prima a tre ore dopo il calcio di inizio.