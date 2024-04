Tutti pazzi per Alessandro Buongiorno. Apre così Tuttosport, che spiega come molti top club si siano mossi per arrivare al forte centrale del Toro e della Nazionale italiana. Prima l’Atletico Madrid, che è il club che si è mosso in anticipo, poi ci sono Milan e Inter, che hanno aperto i contatti per lui diverso tempo fa.: lui, nato a pane e Toro, non se la sentirebbe di tradire i suoi tifosi in questa maniera. In questa scelta ha prevalso il cuore. Intanto, ora, è arrivato anche il Psg.