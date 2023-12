Gianluigiè stato protagonista di una lunga intervista a Tuttosport ( QUI la prima parte). Queste le parole dell'ex numero 1 della Juventus:"Mi farà tanto effetto. Basta pensare che la prima sarà a Dortmund, dove io ho solo bei ricordi, con la Nazionale per la semifinale del 2006, con la Juventus perché lì avevamo vinto e con il Parma perché ho parato due rigori in Champions. Me li godrò, quegli stadi, anche perché avrò meno tensioni prepartita"."Stiamo attenti che l'Albania è una squadra da prendere con le pinze. Anche perché è la prima. Le prime partite in queste manifestazioni sono sempre un pochino delicate e nervose. Ma credo che con tutto quello su cui stanno lavorando Spalletti e il suo staff, se viene recepito bene dai ragazzi, l'unica preoccupazione sarà solo la condizione in cui arriveremo all'Europeo"."Spalletti certamente è un allenatore atipico, ha caratteristiche tutte sue: gli piace essere una persona credibile, sta in mezzo al gruppo, gli piace dare le coordinate al gruppo, tecniche e comportamentali, esige ci sia disciplina; cerca sempre coerenza tra quello che dice e fa; trasferisce questa sua ricerca in ogni istante, non lascia mai passare niente. Ci conoscevamo da tempo immemore, ma mai da vicino, ora è bello stargli accanto"."Non buttare via tempo, la vita è un'opportunità e visto che abbiamo questa fortuna, dobbiamo cercare di metterla a profitto fino all'ultimo giorno. Ah, è ovviamente in quel "profitto" non c'è nulla di economico. Meglio specificare".- "Sicuramente! Non dico che si tratti di eccesso di critica, ma vedo un certo piacere quando si può sottolineare un suo errore. I tedeschi hanno una parola per indicare momento di godimento che si prova quando le cose vanno male agli altri: schadenfreude. Ecco io credo che Gigio ne subisca tanto, ma è uno strutturato e ha già superato molte volte questi momenti"."Mai! Io non do mai consigli. Quando mi chiedono, io rispondo dando le mie verità. Che sono le mie, ovviamente, mica quelle assolute"."Tre sono troppo pochi. Togliendo Courtois che è infortunato e me per me aveva qualcosa in più, poi ce ne sono sei o sette che sono fortissimi. I nomi li conoscete, sono sempre quelli"."Per me un portiere è composto per il 20-30% di qualità innate e 70-80% di testa. Che significa: capacità di capire lo svolgimento del gioco, relazionarti con gli altri, dare sicurezza a un reparto, sono qualità intangibili all'esterno, ma sono molto più importanti del fisico"."Viene criticato perchè arriva da due anni in cui la Juve ha passato parecchie vicissitudini. A volte penso alla felicità del mondo Juve quando è tornato. Ma quando si riparte c'è bisogno di tempo. Questi due anni gli hanno permesso di fare delle scelte, di operare una scrematura nel gruppo e magari di costruire per arrivare nel giro di un anno o due alla vittoria"."Io seguo molto la Serie C per la mia Carrarese e poi il campionato dilettanti, che mi appassiona da morire. Poi mi imbatto negli highlights di Serie A e B, dove cerco sempre la Juventus e il Parma. Sempre. E poi un po' di Champions. Passo dai dilettanti alla Champions con grande facilità e felicità. Poi, ovvio, cerco di seguire i giocatori della Nazionale"."llusione? E perché? Certo, non deve essere l'obiettivo, quello che ti toglie il sonno di notte, ma deve essere “un” obiettivo, una speranza. Quello deve essere voglia e determinazione a spostare il limite di ogni squadra"."Possiamo dire che quando arriva nei posti è veramente bravo. Nessuno riesce a scegliere le persone e sistemare le cose importanti. È una capacità innata e a lui viene naturale percepire ciò di cui c'è bisogno e trovare la soluzione. Marotta è uno che fa subito la diagnosi e non sbaglia la cura e becca sempre la prognosi, tutto molto velocemente. È una qualità che hanno in pochi: solo gente sveglia ed esperta. Detto questo, attenzione a Giuntoli: il percorso che ha fatto Cristiano è stato di grande rilievo e lo mette ora tra i top. Forse stiamo facendo confusione, perché Giuntoli non è un competitor di Marotta per ruolo e Beppe non è un direttore sportivo ma qualcosa di più. Come direttore sportivo “puro”, Cristiano è uno di quelli che, in questi ultimi anni, ha fatto più degli altri. E ha un suo animalesco fiuto per il calcio"."Mai. Veramente. Quando mi sono fatto male a Cagliari nei playoff dell'anno scorso è stato il triplice fischio. Alla fine, io volevo solo che ci fosse un motivo valido per smettere e quello è stato perfetto, era fine maggio, per la terza volta mi facevo male al polpaccio, che è un infortunio fastidioso: per riprendere mi ci sarebbero voluti tre, forse quattro mesi e allora ho capito che era venuto il momento. Poi è venuto il corso per diventare ds e ora mi sono iscritto a un master della Bocconi per manager d’azienda".