Le estimatrici per Gleisonnon mancano, soprattutto le pretendenti dalla Premier League nonostante il rinnovo recente fino al 2028. La volontà della Vecchia Signora è certamene quella di non cederlo. Tuttavia, stando a quanto riferisce l'edizione odierna di Tuttosport la dirigenza bianconera si starebbe guardando attorno per eventuali sostituti del difensore brasiliano ex Torino. Nella lista dei desideri di Cristiano Giuntoli ci sarebbero Calafiori, Martinez Quarta e Pavlovic oltre a Kelly ed Hermoso. Ultimi due in scadenza di contratto e quindi potrebbero sposare il progetto Juventus a zero nel corso della sessione estiva di calciomercato.