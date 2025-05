GETTY

Tuttosport - Bologna, fissato il prezzo di Ndoye

3 ore fa



La Juventus ha messo nel mirino il classe 2000 del Bologna Dan Ndoye, questo è quanto riferito questa mattina da Tuttosport. L'esterno del Bologna, recente vincitore della Coppa Italia, è entrato in maniera importante nei radar della Vecchia Signora: servono almeno 40 milioni di euro per strapparlo ai rossoblu. Sul giocatore ci sono anche alcuni club di Premier League, ad oggi la minaccia più concreta. Su tutti il Manchester United che già in passato lo aveva chiesto ai rossoblù.