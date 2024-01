Mancano ancora 10 giorni alla fine del mercato e la Juventus è alle prese con nuovi acquisti (Djalò che arriverà questa sera) e alcune cessioni, come quella per Moise Kean all'Atletico Madrid. Chi spera di tornare a Torino negli ultimi giorni di mercato aperto è Federico Bernardeschi: l’esterno del Toronto ha dato la disponibilità, sarebbe un’operazione low cost, la Juve prenderà una decisione a fine mese, scrive Tuttosport. Bernardeschi conosce bene il mondo Juve e Massimiliano Allegri, oltre ad essere un giocatore duttile da far giocare in più ruoli. Questi i motivi per cui alla Continassa non hanno chiuso le porte al suo ritorno. Tutto però rimandato agli ultimi giorni.