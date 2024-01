In Juventus-Sassuolo, i riflettori erano accesi con particolare attenzione su Domenico Berardi, che all'andata aveva segnato e che in generale, è legato ai bianconeri da una lunga storia di trattative, che alla fine non si sono mai concluse con il passaggio dell'attaccante a Torino, a volte anche per sua scelta. Nell'ultima estate la Juve ci aveva provato nuovamente ma il Sassuolo ha deciso di non lasciarlo partire. Storia finita? Non proprio, chissà, magari di Berardi in maglia bianconera se ne riparlerà, ancora una volta, nella prossima estate...riferisce Tuttosport.