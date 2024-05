Berardi, rottura con il Sassuolo: può andare alla Juventus?

Ci risiamo, secondo quanto riferito da Tuttosport, la Juventus pensa nuovamente a Domenico Berardi come rinforzo in attacco. Il 29enne è fermo da tempo per il grave infortunio subito in stagione ma la sua avventura a Sassuolo sembra davvero ormai alle battute finali.Ai tifosi del Sassuolo, scrive il quotidiano, non è andata giù la decisione di Berardi, che ha scelto di non presentarsi allo stadio nella gara eponima della stagione, contro il Cagliari, preferendo dedicarsi al Gran Premio di Imola. E, insomma, se fossero servite ulteriori indicazioni circaquesta ne è stata la conferma plastica e incontrovertibile.Difficile, poi, che a 29 anni Berardi decida di ripartire dalla Serie B e, così, riferisce Tuttosport,Mentre al Sassuolo in B, per quanto il “paracadute” per le retrocesse possa attutire i danni, non dispiacerebbe liberarsi di un ingaggio da 3 milioni di euro.