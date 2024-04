Teunè per la Juventus il rinforzo ideale per il centrocampo della prossima stagione, quando serviranno rinforzi in mediana. Il giocatore con la maglia dell'Atalanta sta impressionando particolarmente, lo dimostra anche la rete messa a segno proprio alla Vecchia Signora al punto che il suo valore di mercato sale sempre più. Come riferisce oggi Tuttosport. Il giocatore che si riterrebbe pronto per il salto in una big ora verrebbe però valutato dal club bergamasco 60 milioni di euro, cifra elevata per le casse bianconere ma non impossibile, soprattutto inserendo contropartite.