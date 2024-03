JUVENTUS, OCCHI SU ANTONIO CONTE? COSA FILTRA

Lacontinuerà sotto la guida tecnica di Massimilianofino al termine della stagione attuale. Ci si interroga già però su chi potrebbe sostituire il tecnico toscano in caso di addio a fine stagione. Ipotesi che tra gli ambienti bianconeri sembra prendere sempre più piede. Nonostante Max sia legato alla Juventus da un contratto fino al 2025, quindi in scadenza durante il Mondiale per Club. Se il nome al momento in cima alla lista dei desideri di Madama sembra essere quello di, come riferisce oggi Tuttosport ci sarebbe da fare i conti con la concorrenza rappresentata da Milan e Barcellona. Oltre che dal Bologna che spererebbe di tenere il proprio tecnico. Ecco allora che certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano.Una parte di dirigenza sarebbe favorevole al ritorno a Torino di Antonio. Con un passato a Torino dal 2011 al 2014. Tra i tifosi ci sarebbe ancora chi lo sogna e, stando al quotidiano Tuttosport, anche tra la dirigenza una parte periferica spingerebbe per il suo ritorno alla guida della Juventus. Per risollevare la Vecchia Signora da questa situazione di crisi che sta attraversando.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.