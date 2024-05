Andrea Cambiaso-Juve: le ultime sul rinnovo

Davvero nessuno allaè incedibile, per le note ragioni di bilancio? In realtà non è proprio così, e il discorso non si limita a Kenan, pronto a rinnovare e a prendersi la maglia numero 10. Secondo Tuttosport la questione riguarda anche Andrea, per cui nelle scorse ore si sono mossi con decisione due ricchi club inglesi come. Ciò che piace tanto del classe 2000 è la capacità di occupare gli spazi in modo naturale, per non parlare della duttilità tattica esasperata che gli permette di essere decisivo su entrambe le fasce, oltre che utile da mezzala grazie a incursioni palla al piede.Tutte doti, queste, ben note ovviamente anche alla Juve, che infatti non è lasciata attrarre dall'ipotesi di un possibile bottino da 40-45 milioni di euro ponendo ancora di più Cambiaso tra i pilastri della prossima annata, quando peraltro con il gioco didi gran possesso palla e propositivo avrà un ruolo non marginale. A testimonianza di tutto ciò, nei prossimi giorni Cristiano Giuntoli incontrerà l'agente del ragazzo, Giovanni Bia, per chiudere l'accordo che porterà al prolungamento del contratto attuale in scadenza nel 2027, per estenderlo almeno di un altro anno. Facile immaginare che la nuova intesa preveda anche un ritocco dell'ingaggio, per premiare la crescita del giocatore.