Juve, i dettagli sul rinnovo di Iling

Samuelnon è più sul mercato. Anzi, ora può persino rinnovare. Come scrive Tuttosport, a febbraio laincontrerà gli agenti dellaper blindare l'esterno classe 2003, che sembrava ormai uscito dalle gerarchie tanto da poter essere sacrificato. Diverse le richieste arrivate per lui di recente, con ilche sembrava pronto a farsi avanti senza però mai presentare un'offerta ufficiale: del resto sarebbero serviti almeno 15-20 milioni di euro per accontentare i bianconeri, che non hanno mai aperto alla possibilità di un prestito in Italia nonostante i tentativi di Monza e Sassuolo.Il nuovo accordo, secondo il quotidiano, sarà fino al. Con parallelo aumento dell'a livello dei giocatori della Prima Squadra, per cui Iling ha dimostrato sul campo di poter essere una preziosa arma tattica a gara in corso. Massimilianolo stima e lo sta accompagnando nel suo percorso di crescita, che lo ha visto passare da ala a quinto sulla fascia. Il rinnovo, a questo punto, è quasi automatico.