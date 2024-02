La Juventus cade in casa contro l'Udinese; Tuttosport commenta così la prestazione dei bianconeri, mettendo sul piatto anche possibili distrazioni che riguardano il futuro di Massimiliano Allegri: "Non aveva sbagliato a usare la parola “crisi”, Allegri, dopo il pari interno con l'Empoli, la sconfitta contro l'Inter. E probabilmente in troppi nell'ambiente bianconero (forse le tante voci sul futuro dell'allenatore hanno distratto un poco dal senso delle cose e l'equilibrio è assai sottile in squadre giovani e di non eccelsa qualità) avevano rubricato a una formalità questa partita contro l'Udinese".