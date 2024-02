Alcaraz, il gesto tecnico che ha impressionato

Juve-Udinese, chance per Alcaraz

La presentazione come nuovo giocatore della Juventus e la prima magia - anche se in un test di allenamento - pernella giornata di ieri. Il centrocampista argentino, in questi primi sprazzi di Juve ha mostrato l' evidente personalità con cui il ragazzo si muove in campo: cerca la palla in qualsiasi zona del centrocampo per decidere in fretta cosa farne: passaggio laterale o filtrante, oppure progressione palla al piede per andare al tiro, proprio come ha fatto contro il Chisola alla Continassa. ( IL VIDEO DEL GOL Un gesto tecnico che non è passato inosservato a compagni e staff tecnico e ha ricordato quello che riusciva in modo naturale a. Alcaraz, potrebbe davvero rappresentare il jolly che mancava nella rosa dei centrocampisti a disposizione di Allegri: quello che, gettato nella mischia nell’ultima mezzora, può trovare il guizzo vincente per rompere l’equilibrio e magari essere protagonista in zona gol, visto che in un anno al Southampton è andato in gol otto volte.La convocazione di Charly contro l'Inter, dopo solo un allenamento con la squadra, era già stato il primo indizio su come l'argentino si sia presentato nelle migliori condizioni fisiche a Torino. Lunedì sera, contro l’Udinese, conoscerà l’Allianz Stadium e se queste sono le premesse le possibilità che i tifosi lo vedano all’opera non sono poche. Anchescrive Tuttosport, è rimasto bene impressionato dalle sue caratteristiche che potranno risultare utili a una squadra la cui abitudine alla verticalizzazione non è esattamente la caratteristica principale.