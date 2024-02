Allegri, futuro da scrivere: la posizione della squadra

Il suo futuro è ancora tutto da scrivere, considerando la scadenza di contratto fissata nel 2025 ma anche la necessità - attualissima - di non fallire il traguardo minimo per questa stagione sulla panchina della, ovvero il ritorno in Champions League. Ancora non si sa che cosa attenderà Massimilianoa partire dalla prossima estate, ma la sensazione è che siano stati anche i rumors e le voci su di lui a influire sugli ultimi risultati deludenti con annesse performance sottotono della squadra bianconera.

Giusto ieri il grande amico ed ex compagno al Pescara Ubaldo Righetti ha parlato senza mezzi termini di un Allegri "desideroso di vivere nuove esperienze", facendo il nome della Roma come quello di una possibile destinazione gradita ed escludendo piste estere. Come scrive Tuttosport, comunque, in attesa che venga imboccata la via del chiarimento definitivo tra la società e il tecnico la tifoseria può essere fiduciosa almeno sotto un punto di vista: la squadra - senatori in testa - è con l'allenatore. Nessun tentennamento, si va avanti insieme.