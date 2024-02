Secondo quanto raccolto da Tuttosport, nel discorso di ieri ai suoi dopo il deludente pareggio contro il Verona Massimilianoha insistito sui concetti ormai noti, ponendo nuovamente l’attenzione su quella leggerezza in fase difensiva che è costata gol e punti: dal "dobbiamo tornare in fretta quelli che eravamo prima di questo periodo negativo, soprattutto a livello mentale e dal punto di vista dell’attenzione" a un messaggio chiaro sull’obiettivo che ladeve portare a termine, ovvero il raggiungimento di un posto inche al momento non è ancora garantito.