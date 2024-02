Apre così Tuttosport, che prosegue raccontando la profezia avverata di Allegri: "Il ritmo delle ultime quattro partite impone riflessioni e calcoli di classifica sulla quota Champions, non più su quella tricolore: due punti in 360 minuti è un passo da retrocessione, dopo aver invece viaggiato ad alta velocità da Frecciarossa a cavallo tra l’antivigilia di Natale e la fine di gennaio. In poco più di un mese i bianconeri avevano messo in cassaforte 15 punti in 5 partite, poi è arrivato il punto con l’Empoli e il conseguente buio. Due sconfitte consecutive (Inter e Udinese) e il tormentato pareggio di Verona hanno spinto la Juventus in un vortice dal quale è necessario uscire il più in fretta possibile".