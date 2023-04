Titola così Tuttosport, che poi spiega: "E ieri, ecco Di Maria lasciare l’allenamento per un fastidio alla caviglia quando ormai aveva capito che non sarebbe partito titolare. Totale? Nemmeno convocato per il “trauma distorsivo” aprendo interrogativi, non solo all’esterno, sulla sua soglia del dolore. Dunque, ignorando ciò che avviene fuori. ll problema è che la tenuta stagna, dopo la prima infiltrazione, non funziona più e si arrende all’umidità...".