Massimiliano Allegri spera ancora di convincere la Juventus a puntare su di lui per la prossima stagione, nonostante le tanti voci che accostano sulla panchina bianconera Thiago Motta. Di questo parla Tuttosport, che fa un'analisi su cosa può cambiare in questo finale di stagione. "Rialzare un trofeo dopo due anni inusuali di totale astinenza in campo maschile, contribuirebbe ad alzare il voto che la dirigenza attribuirebbe alla pagella stagionale di mister Max che, va detto, ha valorizzato e utilizzato non pochi giovani come testimonia l’età media dei bianconeri scesi in campo nelle 32 giornate già disputate". La Coppa Italia quindi sarà molto importante nella valutazione finale sul tecnico.