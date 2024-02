Juventus, Allegri non cambia modulo con Alcaraz

Le quotazioni distanno salendo rapidamente nella considerazione dei tifosi juventini, desiderosi di vederlo in campo con la maglia bianconera. Il giovane argentino è stato l'ultimo colpo di mercato di gennaio per la Juventus e finora ha mostrato solo lampi del suo talento.L'allenatore ha sottolineato la versatilità e le capacità offensive del giovane argentino, suggerendo che potrebbe essere impiegato come mezzala offensiva, contribuendo alla fase creativa della squadra.Se Alcaraz dovesse iniziare la partita, ciò non comporterebbe un cambio di sistema di gioco, ma un'aggiunta di qualità offensive al centrocampo bianconero. In questo scenario,non sarebbe a rischio, ma potrebbe spostarsi sulla fascia destra, mentrepotrebbe essere sacrificato.sembra aver conquistato la fiducia di Allegri e potrebbe fornire un contributo importante alla squadra, soprattutto in fase offensiva. La sua presenza potrebbe dare maggiore supporto a Vlahovic e migliorare il gioco complessivo della Juventus.Nonostante Alcaraz abbia avuto solo pochi minuti in campo finora, le sue prestazioni e il suo inserimento nel gruppo sono stati positivi. La sua permanenza alla Juventus dipenderà dall'impatto che avrà nelle prossime partite, considerando l'investimento significativo fatto per lui.L'entusiasmo dei tifosi è alle stelle e ora spetta ad Allegri decidere se dare una chance a Alcaraz contro il Frosinone, in una partita che potrebbe essere determinante per il suo futuro nella squadra bianconera.Appuntamento nell'immediato post partita di Juventus-Frosinone con L'Osservatorio Romano. Marcello Chirico, Cristiano Corbo e Antonio Romano vi racconteranno tutte le ultime sensazioni, emozioni e notizie della partita.