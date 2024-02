Laha annunciato nella serata di ieri l'acquisto di Carlos Alcaraz. Un operazione che, scrive Tuttosport, "costerà alla Juventus complessivamente 3,9 milioni di euro tra prestito oneroso (500 mila euro), possibile bonus a fronte di presenze e reti (altri 500 mila euro) e ingaggio (1.5 milioni lordi) a cui si devono aggiungere oneri accessori ed eventualmente una penalità qualora il minutaggio non raggiungesse una soglia pattuita. Il diritto di riscatto in favore della Juventus è stato fissato in 49,5 milioni di euro ma è evidente che per quella cifra la società bianconera non sfrutterà mai questa opzione. Una valutazione alta che il Southampton ha voluto fissare per proteggere il proprio investimento. Chiaro che lo scenario futuro anche di Alcaraz dipenderà dall’esito della stagione del Southampton che ambisce a risalire subito in Premier League."