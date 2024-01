Tutto si dipana in un discorso indiretto, sorprendente visto che si parla di un'intervista, sottolinea Tuttosport. Il popolo juventino è in agitazione a causa di un articolo del Financial Times , uno dei giornali più autorevoli globalmente. Il quotidiano afferma testualmente: "Sta pensando a un eventuale ritorno alla Juventus e alle aziende di famiglia?". La sottolineatura dell'"non lo esclude" aggiunge notevole peso all'affermazione. L'intervista si colloca nella rinomata rubrica "a lunch with" (un pranzo con), una consuetudine del FT che vede protagonisti figure di spicco provenienti da politica, economia, industria e spettacolo.Agnelli rivela intriganti retroscena, inizialmente con la partecipazione di Al-Khelaifi, e condivide riflessioni personali durante un'intervista. Nonostante l'ottimismo per il progetto, si mostra cauto nel rivelare dettagli. Verso la fine, emerge una domanda cruciale, la cui risposta non viene fornita esplicitamente, ma si sottolinea con il "non lo esclude". Questo significa semplicemente che, al momento e nei prossimi anni, non ci sono progetti imminenti per Andrea. Tuttavia, la porta non è chiusa definitivamente.