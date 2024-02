La Juventus ha come volontà quella di tenere a Torino il centrocampista francese Adrien, in scadenza di contratto al termine della stagione attuale. Tuttavia, stando a quanto riferisce oggi Tuttosport, ilsi starebbe facendo sotto mostrando interesse per il centrocampista della Juventus. Sarebbero già stati avviati i contatti con la mamma-agente Veronique. La Vecchia Signora gli offrirà un prolungamento e vorrà risposte entro marzo-aprile. Già la scorsa estate il contratto di Rabiot era in scadenza ma allo scadere era arrivata la scelta di restare a Torino.