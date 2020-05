2









Ecco le prime pagine dei giornali sportivi in edicola.



Tuttosport - 'Tutto vero' titola il quotidiano piemontese, riferendosi alle conferme date da Paratici sui rinnovi di Buffon, Chiellini e Paulo Dybala. Il dirigente bianconero ha infatti annunciato come le operazioni siano solo in attesa di essere chiuse formalmente.



Corriere dello Sport - 'Attacco al calcio', invece, è il titolo scelto dal corsport, che mette in evidenza le parole contraddittorie di Spadafora. Il Ministro ha spiegato come non si sia ancora parlato di riapertura del campionato, proprio nel giorno in cui le squadre riaprono i propri centri sportivi per gli individuali.