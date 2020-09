E' successo davvero. In Spagna, precisamente a Siviglia, è stata fondata una società di calcio amatoriale a 7: si chiamerà "Società Sportiva Sabrina Salerno". Ad andare fino in fondo è stato un gruppo di ragazzi andalusi con una forte passione per il calcio italiano (evidentemente, non solo per il calcio italiano). Ad Adnkronos, la Salerno ha commentato così: "Una squadra dedicata a me? La notizia mi è stata mandata subito dai miei amici spagnoli, trovo sia una cosa insolita e molto carina, non credo che una società di calcio sia mai stata dedicata ad una cantante. Hanno usato parole molto gentili e di ammirazione, sia per la musica che per la bellezza. Magari quando inizierà il campionato andrò a seguire la prima partita. Non sono sorpresa che sia avvenuto in Spagna, perché è stato uno dei primi Paesi che mi ha dato la popolarità e il successo, quindi non mi stupisce". Guarda le FOTO nella nostra gallery dedicata...