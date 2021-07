La prossima settimana il rientro dalle vacanze, formalmente da svincolato, per unirsi al ritiro estivo della squadra di Allegri alla Continasssa, e poi la firma sul nuovo contratto con la Juventus. Questo è l'iter che seguirà capitan Giorgio Chiellini, reduce dagli Europei vinti con l'Italia e dalle vacanze in Sardegna col compagno d'avventura Leonardo Bonucci.

Come spiega Calciomercato.com, il presidente Andrea Agnelli ieri in conferenza stampa ha risposto idealmente al procuratore di Chiellini Davide Lippi, che ultimamente aveva rimarcato il mancato contatto da parte della Juve: la società sta solo rispettando la serenità di un giocatore in meritata vacanza, ed è pronto per lui il prolungamento per un anno con opzione per il secondo. Obiettivo Qatar 2022.