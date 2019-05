Your browser does not support iframes.

Sarri, Inzaghi, Mourinho, Conte e... suggestione Guardiola, quest'oggi a Milano. Situazione clamorosa, quella attorno alla panchina della Juventus. Mai stata così calda, forse, dopo l'addio di Massimiliano Allegri. Intanto, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la Roma ha contattato l'ex tecnico bianconero che però non è interessato alla panchina dei giallorossi. Ad oggi Max ha ricevuto anche la proposta del Psg ma il Bayern, in queste ore, sta scalando posizioni. E Milinkovic? Un'altra bomba di quest'oggi: la dirigenza bianconera avrebbe avanzato in giornata alcuni contatti per il centrocampista della Lazio. Per Sky, inoltre, ci sarebbe già l'intesa di massima con il calciatore.



