Max Allegri ha tracciato la via. Vuole gente pronta, almeno per l'ossatura. Con le tre priorità chiare: l'attaccante esterno, la mezzala di livello mondiale, il centrale che possa raccogliere l'eredità di Giorgio Chiellini. Quindi Angel Di Maria. Quindi Paul Pogba (o Sergej Milinkovic-Savic). Mentre per il centrale è aperto il casting. Tra le prime scelte del club e le richieste di Allegri: anche il difensore deve essere pronto, esperto, da non dover formare. Ecco perché si lavora su più tavoli, con alcuni nomi tornati di grande attualità nonostante le difficoltà imposte sul mercato. La Juve resta concentrata su un profilo come Benoit Badiashile per esempio, lavora per Gabriel cercando un incastro con Arthur. E torna prepotentemente a valutare giocatori di primo piano non più incedibili.



