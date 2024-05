Juventus, le cinque notizie di oggi mercoledì 8 maggio

Dalla questione rinnovo di Dusan Vlahovic, passando per la presa di posizione della Curva fino alle parole di Mattia Perin. E' stata un'altra giornata ricca in casa Juventus.La giornata bianconera si è aperta con il nodo rinnovo di Dusan Vlahovic. Il serbo ha segnato 16 gol in campionato più la rete in Coppa Italia nella semifinale d'andata contro la Lazio all'Allianz Stadium. I bianconeri sono pronti a offrirgli un prolungamento di uno o due anni da una parte come dimostrazione di fiducia, dall’altra per abbassare i costi di ammortamento.Intanto la Curva ha preso una decisione forte, non sarà presente nelle ultime due gare in casa come simbolo di protesta. Dalla Continassa intanto non arrivano buonissime notizie sul tema infortunati.Per concludere, la Juventus e altri tre club hanno sfiduciato il presidente della Lega Lorenzo Casini.