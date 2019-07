Moise Kean è a un passo dal trasferimento all'Everton. Di fatto, è tutto definito: alla Juventus vanno 30 milioni di euro o poco meno di parte fissa, oltre a cospicui bonus per salire fino ai 40 milioni richiesti per la sua cessione in questa rovente estate di mercato. Cosa manca? Di fatto soltanto le visite mediche di rito e l'ufficialità. La stessa che, fino a qualche settimana fa, sembrava mancare per un rinnovo già scritto fino al 30 giugno del 2024 con i bianconeri. Arenatosi non per questioni economiche, con oltre 2 milioni di euro netti a stagione sul tavolo, bensì perché Maurizio Sarri non ha potuto assicurare al suo agente, Mino Raiola, la centralità nel progetto bianconero del prossimo futuro. Ecco perché Kean volerà in Premier League a partire dalla prossima stagione.



L'ACCORDO - Il futuro in bianconero, però, è tutt'altro che da escludere: a contratto c'è infatti un diritto di prelazione in favore della Juventus, che potrà pareggiare qualsiasi offerta in futuro per riportarlo a Torino dal club inglese. Kean all'Everton potrà giocarsi un posto da titolare e mettersi in mostra per guadagnare lo slot da centravanti nella formazione di Roberto Mancini in vista dell'Europeo della prossima estate. Come riportato da Calciomercato.com, poi, il club inglese ha soddisfatto le richieste di ingaggio del classe 2000: contratto da almeno cinque stagioni a 3 milioni di euro netti più bonus a stagione. Il sì è arrivato lunedì, nelle prossime ore sarà tempo di visite e firma sul contratto: Kean saluterà la Juventus per volare in Inghilterra.